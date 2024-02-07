В Московской консерватории открывается международный конкурс вокально-фортепианных дуэтов

Итоги конкурса подведут 9 февраля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Пятый международный конкурс вокально-фортепианных дуэтов Pianovoce открывается в среду в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (МГК). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе консерватории.

"С 7 по 10 февраля в Московской консерватории пройдет конкурс вокально-фортепианных дуэтов Pianovoce. Конкурс проводится не чаще, чем раз в два года. Он стал настоящим стимулом для возрождения незаслуженно забытого к началу XXI века жанра вокально-фортепианного дуэта, создания новых творческих союзов молодых музыкантов", - говорится в сообщении.

Музыкальное состязание начиналось с отборочного тура, который проходит по видеозаписям, II и III туры конкурса представляют собой публичные выступления в камерных залах Московской консерватории. Итоги конкурса будут подведены 9 февраля после прослушивания всех участников, 10 февраля - пройдет церемония награждения лауреатов международного конкурса и заключительный концерт.

Уточняется, что программа конкурса, наряду с западноевропейскими камерными произведениями, предполагает обязательное исполнение музыки русских композиторов. По мнению организаторов, это требование направлено на приобщение иностранных исполнителей "к традициям отечественной камерной музыки и российской исполнительской школы".

Председателем жюри конкурса этого года станет народный артист РФ Александр Бондурянский. В числе жюри - заслуженная артистка России и автор идеи создания конкурса Галина Брыкина, заслуженная артистка Республики Беларусь Анастасия Москвина, заслуженная артистка России Ирина Осипова, народный артист России Петр Скусниченко, лауреат нескольких международных конкурсов и вокальный педагог Цзян Шанжун (Китай).

Конкурс Pianovoce был учрежден в 2012 году. Как отметили в пресс-службе, изначально он проводился как Открытый Московский конкурс. В 2014 году конкурс приобрел статус международного состязания. Инициатором его создания выступила кафедра концертмейстерского искусства Московской консерватории.