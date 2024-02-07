Оперный фестиваль композиторов-женщин "Приглушенные голоса" открывается тремя премьерами

Смотр продлится до августа и пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Туле и Ярославле

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Фестиваль современной оперы композиторов-женщин "Приглушенные голоса" открывается на Театральной сцене в Московском международном Доме музыки, сообщили ТАСС организаторы проекта. Помимо столицы, оперные постановки пройдут в Санкт-Петербурге, Туле и Ярославле, смотр продлится до августа.

"7 февраля 2024 года в Московском международном Доме музыки состоится открытие фестиваля современной оперы "Приглушенные голоса", который станет первым международным проектом, посвященным поддержке и признанию женского вклада в классическую музыку. Первый сезон посвящается 80-летию выдающегося композитора Татьяны Чудовой и знакомит публику с произведениями семи талантливых авторов-женщин из разных стран", - сказали они.

По словам организаторов, в рамках фестиваля планируются 10 премьер камерных опер в оригинальной инструментовке. При этом на открытии смотра зрителям представят три премьеры, поставленные оперным режиссером лауреатом театральной премии "Золотая маска" Елизаветой Корнеевой. В их числе моно-мини-опера "Сон Татьяны", оперы "Русские женщины" и "Кабильдо". Первые два сочинения принадлежат Чудовой, автор последней - американская пианистка и композитор Эми Мерси Бич. Как отметили в пресс-службе фестиваля, эта опера будет представлена в России впервые.

"Современная опера - это всегда о том, как сегодня мы ощущаем тот или иной сюжет, даже если он случился уже давно, - сказала Корнеева. - В этом нет понятия принятого, нет сравнения, есть одна глубина сегодняшнего мира и нас. Интересно, когда на одной сцене встречаются современные оперы из разных стран. Это как люди, которые не всегда знают язык друг друга, но тем внимательнее стараются прислушаться к собеседнику. Так рождается новое".

Уточняется, что смотр продлится до августа и пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Туле и Ярославле.