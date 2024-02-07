Киностудия Горького выпустит сериал по мотивам книги "От двух до пяти" Чуковского

Съемки пилотного эпизода проекта завершились в Москве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Киностудия им. М. Горького готовится выпустить сериал для семейной аудитории по мотивам произведения "От двух до пяти" Корнея Чуковского. Съемки пилотного эпизода проекта завершились в Москве, сообщила генеральный продюсер продюсерского центра Киностудии Горького Лика Бланк.

"Киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького готовится представить рынку уникальный сериал по мотивам знаменитой книги Корнея Чуковского. Это будет первый за очень долгое время игровой проект сразу с тремя детьми младше шести лет в главных ролях. Со дня публикации "От двух до пяти" прошло почти 100 лет, но книга никогда не утратит актуальности. Дети продолжают придумывать уморительные фразы, подражая родителям, ставят их в неловкое положение, удивляют самыми невероятными "почему". Наша адаптация покажет, как живой детский язык может повлиять на жизнь современной семьи", - процитировали Бланк в пресс-службе киностудии.

В Москве завершились съемки пилотного эпизода, ожидается, что сериал "От двух до пяти" будет состоять из эпизодов хронометражем около 20 минут. Роли отца и матери в пилотном эпизоде исполнили Виктор Хориняк и Агата Муцениеце соответственно. Главные детские роли сыграли шестилетний Константин Каримов, Арина Шелобанова и Леонард Коренфельд. В роли бабушки Людмила Артемьева, дедушку играет Александр Половцев.

Книга "От двух до пяти" впервые вышла в 1928 году. В ней Чуковский исследует особенности детской речи, приводит любопытные примеры образования новых слов и лексических конструкций в процессе усвоения языка ребенком.