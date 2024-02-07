Умерла актриса Елена Сафронова, известная по роли в сериале "Мухтар. Новый след"

Она родилась в 1952 году

МИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Умерла актриса театра и кино Елена Сафронова. Об этом сообщается на сайте Могилевского областного театра драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича.

"Ушла из жизни Елена Ивановна Сафронова, артист драмы - ведущий мастер сцены, замечательный человек и профессионал своего дела. За 43 года службы в театре Елена Ивановна создала незабываемые яркие образы, практически до последнего дня находясь на сцене", - говорится в сообщении.

Прощание с актрисой начнется 8 февраля в фойе театра, находящегося в Бобруйске, в 10:00 и продлится два часа.

Сафронова родилась в Киеве в 1952 году. С 1981 года служила в театре в Бобруйске. Основные роли сыграла в десяти спектаклях, в том числе по произведениям Александра Островского и Оскара Уайльда. Согласно данным портала "кино-театр.ру", актриса известна ролями в сериалах "Мухтар. Новый след", "Охота на гауляйтера" и "Семейный детектив".