Собянин поддержал проведение 46-го Московского международного кинофестиваля

ММКФ пройдет 19-26 апреля 2024 года

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы поддержали с помощью гранта проведение 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в апреле 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы

"Правительство Москвы приняло решение поддержать проведение 46-го Московского международного кинофестиваля - 19-26 апреля 2024 года. Постановление о выделении гранта из городского бюджета на эти цели подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ММКФ является одним из старейших кинофорумов в мире. Первый фестиваль под председательством Сергея Эйзенштейна состоялся в 1935 году. С 1959 года Московский кинофестиваль проходил один раз в два года, с 2000-го - проводится ежегодно. Президент фестиваля - народный артист России, кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков.

"В 2023 году в рамках 45-го ММКФ было показано 248 фильмов из 64 стран мира. 391 фестивальный сеанс посетили свыше 38 тыс. зрителей", - уточнили в пресс-службе.