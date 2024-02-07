В Сеуле открыли памятник Чехову к 164-летию со дня рождения писателя

С инициативой его установки выступили представители некоммерческой организации "Академическое сообщество А. П. Чехова"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Торжественное открытие памятника Антону Чехову состоялось в Сеуле к 164-й годовщине со дня рождения русского писателя. С инициативой его установки выступили представители некоммерческой организации "Академическое сообщество А. П. Чехова", сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Для продвижения русского языка и культуры за рубежом Ростовская область ведет работу по взаимодействию с соотечественниками, оказывая поддержку при проведении различных мероприятий. Так, день рождения великого русского писателя А. П. Чехова отметили открытием памятника знаменитому таганрожцу в городе Сеул (Республика Корея). С инициативой его установки выступили представители некоммерческой организации "Академическое сообщество А. П. Чехова", объединяющей не только корейских поклонников творчества Чехова, но и живущих в Корее россиян", - говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие памятника Чехову также было приурочено к 10-летию со дня основания объединения, которое не только занимается популяризацией творчества писателя, но и имеет в Сеуле собственный театр и театральную студию, на сцене которых были поставлены многие чеховские произведения.

Чехов родился 29 января 1860 года в городе Таганроге. Будущий писатель учился в таганрогской гимназии, окончил медицинский факультет Московского университета (ныне МГУ им. М. В. Ломоносова) по специальности "уездный врач". В 1892 году купил под Москвой имение Мелихово (ныне Государственный мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова), там на свои средства открыл медицинский пункт, работал участковым врачом во время эпидемии холеры, строил школы. В 1904 году умер от обострения туберкулеза, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.