Центр Помпиду в Париже закроется в 2025 году на пятилетнюю реконструкцию

Некоторые экспонаты временно отправят в другие музеи Франции, Южной Кореи, США, Саудовской Аравии и Бразилии

ПАРИЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Парижский Центр современного искусства Жоржа Помпиду закроется в середине 2025 года на пятилетнюю реконструкцию. Об этом сообщила радиостанция France info.

По ее данным, "постепенное перемещение произведений искусства из центра в другие музеи начнется уже в октябре этого года". При этом центр "полностью закроет свои двери для посетителей летом 2025 года", сообщает радиостанция.

Как указывает France info, затраты на реконструкцию здания составят около €260 млн.

Вся коллекция музея насчитывают более 140 тыс. произведений искусства, однако только 3 тыс. из них включены в постоянную экспозицию. По данным радиостанции, часть собрания будет перевезена в парижский Гран-Пале, который, однако, сам пока находится на длительной реконструкции. Там же будут временно трудоустроены около 400 сотрудников центра.

По информации France info, некоторые экспонаты отправят на время реконструкции в другие музеи Франции, а также за границу. В частности, произведения искусства временно пополнят экспозиции музеев в Южной Кореи, США, Саудовской Аравии и Бразилии.

История музея

Инициатором создания в Париже Центра современного искусства выступил преемник Шарля де Голля на посту президента Франции Жорж Помпиду (1911 - 1974). Был объявлен международный конкурс, жюри которого выбрало из почти 700 проектов "домашнее задание" генуэзца Ренцо Пиано и флорентийца Ричарда Роджерса. Однако этот проект увидел свет уже после смерти французского президента. Центр открылся 31 января 1977 года.

Архитекторы предложили настоящий революционный манифест - триумф функциональности и открытости. Вентиляционные трубы, эскалаторы, все внутренние конструкции в здании на десяти уровнях не были скрыты от взоров посторонних, а, напротив, выставлены на всеобщее обозрение.

Как всегда бывает с архитектурными новациями во французской столице, дом на Площади Жоржа Помпиду профессиональные рецензенты поначалу встретили в штыки. "Это больше походит не на храм искусства, а на трубопрокатный завод", - возмущались критики. Но парижанам пришлись по душе и технологические новшества, и великолепный вид на любимый город с верхних этажей здания.

Почетное место в экспозиции музея занял русский авангард. Один из разделов постоянной экспозиции посвящен знаменитым "Окнам РОСТА", которые выпускались в 1918-1921 годах Российским телеграфным агентством, переименованным позднее в ТАСС. Рисовал плакаты и писал к ним тексты Владимир Маяковский.