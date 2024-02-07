Выставка "Сокровища полковых музеев" откроется для посетителей ГИМ 22 февраля

Экспозиция продлится до 8 июля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Выставочный проект "Сокровища полковых музеев" откроется для посетителей Государственного исторического музея (ГИМ) 22 февраля. Об этом сообщил генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин на пресс-конференции в ТАСС.

Выставка, на которой будет представлено около 400 предметов декоративно-прикладного, ювелирного искусства, живопись и графика, униформа, оружие, нумизматика, архивные документы из полковых музеев русской императорской армии, откроется в музее 22 февраля и продлится до 8 июля. "В составе нашей коллекции хранится уникальное собрание, которое начало формироваться еще в XVIII столетии, когда в самых знаменитых гвардейских русских полках начинали создаваться небольшие коллекции, связанные с их историей, с трофеями, полковыми знаками. Эта традиция продолжалась и в XIX, и в начале XX века. <…> Собрание было объединено и хранится в ГИМ, поэтому мы имеем возможность представить такую коллекцию", - рассказал Левыкин.

Другие выставки

В марте в ГИМ также откроется выставка "Дикое поле. В вечном движении", которая продлится до 9 сентября. "Так русские люди в XVI-XVII веках называли огромное евразийское пространство, которое лежало на южных, юго-восточных и юго-западных границах России, территория, которая манила к себе и государственных деятелей, и вообще русских людей. Территория, которая в будущем получила гордое название Новороссия. <…> Это рассказ о прошлом этой земли, о тех взаимодействиях исторических и культурных, которые происходили между Россией и этой огромной евразийской степью", - пояснил Левыкин.

В апреле посетителей музея ждет выставка, посвященная человеку, который создавал концепцию ГИМ - "Граф Уваров. Археолог. Коллекционер. Просветитель". "Она будет проходить в кабинете председателя, представлять те уникальные памятники, которые были переданы графом Уваровым в ГИМ, это большой документальный срез, который связан с ним. Это определенная дань наша этому человеку. Кроме того, сейчас мы совместно с Российским историческим обществом, с Академией наук думаем, работаем над учреждением специальной премии археологической имени Уварова", - рассказал глава ГИМ. Выставка будет доступна до сентября.

Летом, 6 августа, запланировано открытие экспозиции "Новодевичий монастырь. Вехи истории" - в ее составе 250 различных экспонатов. "Это будет превью для музея, который уже начал свое строительство около стен Новодевичьего монастыря - это экспозиционно-выставочный комплекс Исторического музея, где будет храниться уникальная коллекция, связанная с монастырем и русской православной церковью. Будет представлена экспозиция на пространстве около 2 тыс. кв. м", - пояснил гендиректор ГИМ.

Во второй половине года в ГИМ также будет представлена выставка "Ленин" - по планам, она откроется 15 октября и закончится 24 марта 2025 года. Проект посвящен 100-летию со дня смерти Владимира Ленина, будет представлено 150 экспонатов, в числе которых архивные документы, личные вещи и предметы быта, живопись и графика, нумизматика. "Завершать год мы будем выставкой вместе с Государственным Эрмитажем. На сей раз мы представляем выставку драгоценностей "Блеск русского двора". Впервые в Москве будут представлены коллекции драгоценностей из собрания Эрмитажа", - заключил Левыкин.