Любимова отметила заинтересованность РФ в партнерстве с Бахрейном в сфере культуры

Глава Минкультуры РФ подчеркнула, что Россия и Бахрейн поддерживают дружеские отношения более 30 лет

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Бахрейном, в том числе в сфере культуры. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова по итогам встречи с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой.

"Сегодня для меня была большая честь встретиться с королем Бахрейна Его Величеством Хамадом Бен Исой Аль Халифой. <...> Наши страны заинтересованы в долгосрочном партнерстве, в том числе в сфере культуры", - написала Любимова в Telegram-канале.

Министр подчеркнула, что РФ и Бахрейн поддерживают дружеские отношения более 30 лет. Сотрудничество ведется в самых разных направлениях: от энергетики и фармацевтики до культуры и образования. "Большую роль в этом играют регулярные контакты Его Величества и президента России Владимира Владимировича Путина", - добавила она.

Любимова отметила, что заседание межправительственной российско-бахрейнской комиссии является еще одним шагом для развития сотрудничества двух государств.