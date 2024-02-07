Солист Английской национальной оперы будет судить участников конкурса вокалистов в Липецке

Речь идет об Открытом всероссийском конкурсе молодых вокалистов имени Надежды Обуховой

ТАСС, 7 февраля. Солист Английской национальной оперы Александр Науменко вошел в состав жюри Открытого всероссийского конкурса молодых вокалистов имени Надежды Обуховой, который пройдет с 27 по 31 марта в Липецке. Липецкая государственная филармония, которая является организатором конкурса, объявила имена пяти членов его жюри, рассказала ТАСС пресс-секретарь филармонии Юлия Кондратьева.

"Председателем жюри будет Екатерина Семенчук, победительница I Открытого всероссийского конкурса имени Обуховой, солистка Мариинского театра, мировая оперная звезда <...> Еще один член жюри - в прошлом победительница фестиваля имени Обуховой, солистка Мариинского театра и приглашенная солистка Большого театра Ольга Пудова. Также в жюри будет Александр Науменко, оперный певец, он сейчас живет в Лондоне и работает вокальным тренером в Лондонском королевском театре, солист Английской национальной оперы", - рассказала она.

По словам Кондратьевой, в жюри также вошли Георгий Исаакян, который является художественным руководителем и главным дирижером Московского академического детского музыкального театра имени Натальи Сац, и оперная певица и педагог по вокалу Медея Ясониди, управляющая оперной труппой Нижегородского театра оперы и балета.

Собеседница агентства уточнила, что XI Открытый всероссийский конкурс молодых вокалистов им. Обуховой состоится с 27 марта по 31 марта, прием заявок проводится до 23 февраля, для участия в заочном туре необходимо сделать видеозаписи арии, романса, народной песни. Традиционно в нем участвуют около 40 человек. По словам Кондратьевой, 27 марта состоится торжественное открытие конкурса, в том числе выступят победители прошлых лет, 28 и 29 марта в концертном зале "Унион" пройдут открытые прослушивания участников второго тура, а 30 марта репетиции с оркестром проведут те, кто прошел в третий тур. Финал состоится 31 марта, впервые в истории конкурса он пройдет в сопровождении симфонического оркестра Липецкой государственной филармонии.

О Надежде Обуховой

Надежда Обухова (1886 - 1961) - российская, советская оперная певица (меццо-сопрано). Лауреат Сталинской премии l степени, Народная артистка СССР. Родилась в Москве, но детство и отрочество проведа в селе Хворостянка Липецкого уезда Тамбовской губернии (ныне - Добринский район Липецкой области) в имении своего дедушки, одного из основателей воронежского отделения Русского музыкального общества Андриана Мазараки. Была солисткой Большого театра, в ее репертуар входили арии из 18 опер, в том числе "Борис Годунов" и "Хованщина" Мусоргского, "Царская невеста", "Кащей Бессмертный", "Сказка о царе Салтане" Римского-Корсакова и других, более 300 романсов и песен, партии меццо-сопрано в Девятой симфонии Бетховена, Первой симфонии Скрябина, Реквиеме Моцарта.