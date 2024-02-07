В Сочи в рамках фестиваля искусств откроется выставка о советских послевоенных писателях

Фестиваль пройдет с 14 по 25 февраля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Выставка, посвященная советским послевоенным писателям, откроется в рамках XVII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Русского концертного агентства (РКА) Дмитрий Гринченко.

По его словам, одна из больших премьер фестиваля - спектакль "Сокровенные люди" в постановке режиссера Виктора Крамера, зрителям его представят 23 февраля. Главные роли в нем исполнят Сергей Гармаш и Кристина Бабушкина. "Это будет спектакль по рассказам советских писателей послевоенных лет. Выставка будет также посвящена советским послевоенным писателям, которые создавали совершенно фантастические вещи. Она делается совместно с Государственным литературным музеем", - сказал Гринченко.

Кроме того, в этом году три музыкальных события фестиваля пройдут на новой площадке в Сочи. "Новая площадка расположена в "Новотеле Красная Поляна". Там появился концертный зал на 200 мест. Выглядит очень симпатично. В этом году там пройдут три мероприятия фестиваля: органный концерт, кукольный театр, концерт солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра", - продолжил директор РКА.

Фестиваль искусств пройдет с 14 по 25 февраля в Сочи. В нем примут участие известные актеры, музыканты и певцы, среди которых Ильдар Абдразаков, Евгений Миронов, Константин Хабенский, Игорь Бутман, Денис Мацуев и Теодор Курентзис.

Кроме того, на фестивале под руководством маэстро Башмета выступят сразу три его коллектива: лауреат премии "Грэмми", камерный ансамбль "Солисты Москвы", Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Иностранные артисты в этом году будут представлены коллективами и солистами, в том числе играющими на редких инструментах.

ТАСС является генеральным информационным партнером фестиваля.