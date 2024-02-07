Реставратор сообщила, что украденная в 2020 году картина Ван Гога подлежит восстановлению

Речь идет о полотне "Сад священника в Нюэнене весной", написанном в 1884 году и похищенном из музея певца Ларена

ГААГА, 7 февраля. /ТАСС/. Картина Винсента Ван Гога, украденная в 2020 году в Нидерландах, была возвращена поврежденной, но подлежит восстановлению. Об этом сообщила реставратор Марьян де Виссер, чьи слова приводит интернет-издание NL Times.

Речь идет о полотне "Сад священника в Нюэнене весной", написанном в 1884 году. Картина была похищена в марте 2020 году из музея певца Ларена. В сентябре 2023 года неизвестный мужчина вернул работу, завернутую в наволочку и пакет, детективу Артуру Бранду, специализирующемуся на поисках пропавших предметов искусства.

По словам де Виссер, левый верхний угол картины получил повреждения, скорее всего, когда она ударилась обо что-то. На полотне также появились несколько глубоких царапин, проходящих через все слои краски. Одна из царапин привела к сквозной прорези. Кроме того, в нескольких местах потерлась краска. Однако эксперты считают, что все повреждения можно исправить. Это позволит вернуть картину в то же состояние, в котором она находилась до кражи.

Реставрация будет проводится в музее Бойманса - ван Бёнингена в Роттердаме, где картина также будет периодически выставляться на показ публики. А 29 марта работа Ван Гога вернется в Гронингенский музей, который является ее исконным владельцем, передавшим ее на время в музей певца Ларена, откуда она и была похищена.