В Большом театре представят премьеру оперно-драматического спектакля "Снегурочка"

Показы состоятся 8-11 февраля на Новой сцене ГАБТ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России совместно с Государственным академическим Малым театром представят сказку "Снегурочка" по пьесе Александра Островского на музыку Петра Чайковского, премьерные показы пройдут 8-11 февраля на Новой сцене ГАБТ, сообщила пресс-служба театра.

"Это произведение - "Снегурочка" ("Весенняя сказка") - изначально создавалось вместе с Петром Ильичом Чайковским. Например, во всех изданиях мы видим куплеты, песни хора, цветов, птиц, с которыми не очень знают, что делать в драматических спектаклях. Но мы возвращаемся к первоисточнику. Думаю, в этом есть большой смысл", - сказал журналистам перед премьерой режиссер-постановщик Алексей Дубровский. Он отметил, что музыка Чайковского поможет артистам подняться до "высот возвышенного лиризма, которые запланировал сам автор".

Оперно-драматический спектакль пройдет с участием солистов, хора и оркестра Большого театра, артистов Малого театра. Всего на сцену выйдут около 100 человек, сообщил режиссер. Постановка создана к 150-летию мировой премьеры "Снегурочки" и к 200-летию со дня рождения Островского. С предложением совместной постановки к этим датам к Малому театру обратился Большой театр.

Над сказкой работали дирижер-постановщик Иван Никифорчин, художник-постановщик Мария Утробина, художник по свету Дамир Исмагилов, хореограф и режиссер по пластике Виктория Арчая, главный хормейстер Валерий Борисов. Утробина рассказала, что ей было важно создать пространство для музыки Чайковского и поэтики Островского. Никифорчин назвал работу над этим материалом огромным счастьем и удачей. По его словам, репетиционный процесс был невероятно увлекательным для всей команды. "Было невероятно увлекательно наблюдать за лицами, за мимикой, за жестами, за тем, как артисты делились опытом, как перенимали мастерство друг у друга", - сказал дирижер.

Артисты о ролях

Главные партии репетируют Дарья Белоусова, Юлия Мазурова, Алина Черташ (Лель), Михаил Агафонов, Константин Артемьев (Мороз), артист МОП Роман Коллерт, Иван Максимейко (Брусило), Ольга Абрамова (Весна-Красна), народный артист России Михаил Филиппов (Царь Берендей), народный артист России Владимир Носик (Бобыль Бакула), народная артистка России Ирина Муравьева, народная артистка России Людмила Титова (Бобылиха), Анастасия Ермошина (Девушка-Снегурочка), Алина Колесникова (Купава), Игнатий Кузнецов, заслуженный артист России Андрей Чубченко (Мизгирь), народный артист России Александр Ермаков (Мураш), Алексей Анохин (Леший), заслуженный артист России Сергей Вещев (Бермята).

Исполнительница партии Леля Алина Черташ рассказала, что работа над спектаклем включала поиск музыкальных и речевых интонаций. "Постановщики помогали найти баланс, найти какую-то органику в сочетании речи, звучании речи, чтобы не было большого контраста с музыкой", - пояснила она. Народный артист России Михаил Филиппов, предстающий в образе Царя Берендея, признался, что любит сказки. "Я вообще люблю сказки на сцене, в театре, люблю режиссеров, которые умеют творить сказки", - сказал актер. По его словам, особенных сложностей при создании спектакля, включающего разные жанры, не было.

Народная артистка РФ Ирина Муравьева играет роль Бобылихи. "30 лет назад, когда я пришла в Малый театр, а до этого я побывала в трех театрах, меня кто-то спросил: "А где ты сейчас работаешь?" Я говорю: "Сейчас я работаю в Малом, но моя цель - Большой". Пошутила я. Шутка имела колоссальный успех, я в течение 30 лет периодически шутила на эту тему. И вот круг замкнулся. Вот я здесь", - сказала она. Народный артист РФ Владимир Носик, который играет Бобыля, отметил в свою очередь, что в этой работе соединились два коллектива, которые когда-то были единым - Малый и Большой театры. "Мне было здесь очень приятно работать. Здесь высокопрофессиональные люди во всем", - сказал актер.

Впервые сказка Островского обрела сценическую жизнь в 1873 году, получив заказ от дирекции Императорских театров, Островский и Чайковский работали в тесном сотрудничестве. Премьерой "Снегурочки" дирижировал Николай Рубинштейн. В той постановке участвовали известные русские драматические актеры и певцы, хор и оркестр Большого театра.