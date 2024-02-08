Ирина Муравьева отметит 75-летние

В свой юбилей она сыграет в спектакле "Снегурочка" на сцене Большого театра

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Народная артистка РФ, актриса театра и кино Ирина Муравьева отмечает 75-летие. В этот вечер она сыграет в премьерном оперно-драматическом спектакле "Снегурочка" на Новой сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России, который ГАБТ создал совместно с Малым театром. Об этом актриса рассказала журналистам.

"Это большая случайность. Премьера должна была состояться <...> на неделю раньше. Но так произошло. Мне это понравилось", - сказала она, отвечая на вопрос, совпадение ли то, что премьера состоится в ее день рождения.

Оперно-драматический спектакль на музыку Петра Чайковского пройдет с участием хора и оркестра Большого театра, а также артистов Малого театра. Постановка создана к 150-летию мировой премьеры "Снегурочки" и к 200-летию со дня рождения Островского. Муравьевой досталась в ней роль Бобылихи.

"30 лет назад, когда я пришла в Малый театр, а до этого я побывала в трех театрах, меня кто-то спросил: "А где ты сейчас работаешь?" Я говорю: "Сейчас я работаю в Малом, но моя цель - Большой". Пошутила я. Шутка имела колоссальный успех. Я в течение 30 лет периодически шутила на эту тему. И вот круг замкнулся, вот я здесь. У меня нет цели. Я не знаю, что мне делать дальше", - добавила актриса.

Музей кино планирует отметить юбилей Муравьевой специальными кинопоказами. 10 февраля в 15:00 в Библиотеке киноискусства Музея кино состоится кинопоказ картины "Карнавал" (1981) режиссера Татьяны Лиозновой, где актриса сыграла главную роль. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза кинематографистов. "В 13:00 для семейного просмотра гостям кинозала Библиотеки предложат программу студии "Союзмультфильм", состоящую из анимации, озвученной Ириной Муравьевой", - отметили в Союзе. В подборке мультфильмов - "Пес в сапогах", "Дереза", "Какой звук издает комар", "Мисс Новый год".

Поздравления коллег

С юбилеем актрису поздравили ее коллеги по театру. Надеется на дальнейшее счастливое сотворчество с Муравьевой главный режиссер Малого театра, режиссер-постановщик спектакля "Снегурочка" Владимир Дубровский. "Фантастическая, уникальная, потрясающая актриса, обладающая невероятным магнетизмом и фантастическим обаянием. Способная захватить весь зрительный зал с первых секунд своего появления. Конечно же, обладающая всенародной любовью, всероссийской, всесоюзной, да и мировой славой, потому что фильм "Москва слезам не верит" с Ириной Вадимовной получил "Оскар", - сказал ТАСС Дубровский.

Народный артист РФ Владимир Носик признался, что рад выйти с Муравьевой на одну сцену в ее день рождения. "Ирина Вадимовна - замечательный человек и великолепнейшая, выдающаяся актриса. С ней работать - одно удовольствие. Я рад, что могу с ней участвовать в спектакле в день ее рождения", - сказал ТАСС Носик, отметив, что знаком с актрисой не один десяток лет.

Народный артист РФ Михаил Филиппов рассказал, что влюбился в Ирину Муравьеву, еще когда она выступала на сцене Центрального детского театра. "Я еще в глубоком детстве увидел артистку Ирину Муравьеву и влюбился в нее. Как сейчас помню, она играла в РАМТе - тогда еще в Детском театре - какую-то сказку. <...> Я влюбился и с тех пор ничего не могу поделать с этим чувством", - сказал ТАСС актер.

Из биографии

Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве. Окончила драматическую студию при Центральном детском театре (ЦДТ). В 1982 году получила диплом актерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского. В 1970-1977 годах служила в ЦДТ, в 1977-1991 - Московском государственном академическом театре им. Моссовета. С 1993 года является актрисой Государственного академического Малого театра. Задействована в постановках "Женитьба Бальзаминова" и "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесам Александра Островского, "Женитьба" и "Мертвые души" по произведениям Николая Гоголя, "Всегда зовите Долли!" по мотивам пьесы Торнтона Уайлдера "Осторожно, сваха!".

Актриса дебютировала в кино в 1973 году, исполнив эпизодическую роль заводской рабочей в фильме Юрия Григорьева "Письмо из юности". Среди ее наиболее известных киноработ - Людмила Свиридова в мелодраме "Москва слезам не верит", Нина Соломатина в фильме "Карнавал", Надя Клюева в комедии "Самая обаятельная и привлекательная". В общей сложности Муравьева снялась в более чем 40 фильмах и сериалах. Награждена орденами "Знак Почета", Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней. Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1981 года, премии правительства РФ в области культуры 2006 года.