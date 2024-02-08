Театр имени Якобсона покажет премьеру балета Вячеслава Самодурова "598 тактов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Театр балета имени Леонида Якобсона представит премьеру новой работы заслуженного деятеля искусств России Вячеслава Самодурова "598 тактов", созданной специально для этой труппы. Первый показ пройдет на сцене Александринского театра.

"Я счастлив снова оказаться в труппе Леонида Якобсона и благодарен Андриану Фадееву за это приглашение. У нас была совместная работа в прошлом году на музыку "Озорных частушек" Родиона Щедрина. Мне кажется, у нас получился очень удачный союз. И вот вторая проба, и теперь, уже зная индивидуальность каждого солиста, я представлял кто какую партию будет исполнять", - сказал журналистам хореограф накануне премьеры.

В каждой работе мастер стремится попробовать что-то новое для себя. На этот замысел его вдохновил барочный концерт одного из сыновей Иоганна Себастьяна Баха. "В отличие от музыки своего отца, где есть взгляд в вечность, музыка сына очень земная, очень суетная, и для меня она этим и прекрасна", - пояснил Самодуров свой выбор.

Основной темой новой постановки он назвал "телесность человека". Этот смысл перекликается с циклом Леонида Якобсона "Роден", который также будет показан на вечере балета.

Главные партии в новой работе исполнят премьер труппы заслуженный артист России Андрей Сорокин и солистка Галина Михирева. В программу вечера войдет также хореографическая композиция "Озорные частушки", отмеченная петербургской премией "Золотой софит" как лучший балетный спектакль минувшего сезона.

Вячеслав Самодуров, в прошлом солист Мариинского театра, ныне входит в число лидеров современного поколения хореографов. Он является художественным руководителем балетной труппы Екатеринбургского театра оперы и балета. В числе его наград - три "Золотых маски", Российская национальная премия "Душа танца" и премия "Бенуа де ля данс" в номинации "Хореограф".