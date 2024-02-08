НТВ покажет фильм Учителя "Летучий корабль" на новогодние праздники в 2025 году

После этого фильм покажут на ТНТ и других ресурсах холдинга "Газпром-Медиа", сообщил продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Приключенческий фильм "Летучий корабль" режиссера Ильи Учителя покажут на канале НТВ на следующих новогодних праздниках, в 2025 году, сообщил ТАСС генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

"На НТВ будет премьерный показ на следующих новогодних праздниках, а затем фильм будет показан и на ТНТ. Мы на ресурсах холдинга "Газпром-Медиа" будем показывать этот фильм много раз", - сказал он.

Ранее на пресс-конференции в ТАСС Вайнштейн также рассказал, что один из героев фильма "Летучий корабль" - Водяной - стал участником пятого сезона шоу "Маска" на НТВ. "В этом сезоне "Маски" у нас будет Водяной - точно такой же как в фильме. Мы будем много рассказывать про этот фильм в различных наших программах, а в студиях даже будет летать Летучий корабль, мы сейчас над этим занимаемся", - добавил он.

Новый фильм - экранизация одноименного мультфильма, снятого Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам русской народной сказки. Производством новой картины занимается киностудия "Рок" при поддержке Фонда кино, участии киностудии "Союзмультфильм", онлайн-кинотеатра Okko и кинокомпании "Контент-клуб". Дистрибьюторская компания "Наше кино" выпустит "Летучий корабль" в прокат 7 марта.