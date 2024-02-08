Генпродюсер НТВ сообщил, что первый сезон "Слова пацана" снимался как цельное произведение

Тимур Вайнштейн отметил, что, прежде чем принимать решение о производстве продолжения сериала, его авторам нужно "остыть, пережить, выдохнуть"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Восемь серий проекта "Слово пацана. Кровь на асфальте" снимались как цельное произведение, которое не требует продолжения. Решение о съемках нового сезона не будет приниматься как минимум в ближайший год, сообщил ТАСС генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

"Есть франшизные сериалы, которые задумываются с возможным продолжением - в них изначально закладывается та драматургия, которая позволяет потом делать продолжение. Мне кажется, что "Слово пацана" изначально - цельное произведение. Тем более после такого ошеломляющего успеха, об этом нужно очень внимательно подумать", - сказал он.

По словам Вайнштейна, прежде чем принимать решение о съемках продолжения сериала, его создателям нужно "остыть, пережить, выдохнуть". "Если бы вопрос стоял только с точки зрения коммерции, то все продюсеры бы уже кричали о продолжении. Но, я считаю, что, если вспомнить проекты, которые были наиболее успешными у российского зрителя, они все, несмотря на постоянные разговоры, так и остались без продолжений. Так складывалось. Я точно не сторонник принимать сейчас решение: делать продолжение или нет. И - как правильно сказал недавно режиссер проекта Жора Крыжовников - в ближайший год никто точно не будет подходить к снаряду", - добавил он.

Ранее Вайнштейн сообщил, что телеканал НТВ весной покажет сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" в версии "18+", которая ранее вышла в онлайн-кинотеатрах. Канал не будет цензурировать проект для показа в эфире. О точной дате и времени премьеры на НТВ пресс-служба телеканала сообщит дополнительно.