Владислав Тирон исполнит главную роль в первом в РФ сериале про курьеров

Сериал создан при поддержке Института развития интернета

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Актер Владислав Тирон, известный по ролям в сериалах "Фандорин. Азазель" и "Триггер", исполнит главную роль в первом в России сериале о курьерах. Комедийный проект "Курьеры" выйдет в онлайн-кинотеатре Kion, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Первый сериал про курьеров и курьерскую службу с калейдоскопом ярких историй выйдет скоро на Kion. Главные роли в комедии исполнили Владислав Тирон, Милана Бру, Амаду Мамадаков, Ольга Погодина, Константин Крюков и Роман Маякин", - сказали в пресс-службе.

Режиссер-постановщик - Илья Максимов, известный по проектам "Мать моего сына", "Проводник", сериалам "Случайный кадр", "Пятая стража". Сериал создан при поддержке Института развития интернета. Точную дату выхода сериала Kion объявит позже.

По сюжету 20-летний Гоша, родившийся в обеспеченной московской семье, учится на 4-м курсе медицинского университета, но очень хочет стать режиссером. Гоша решает бросить медицинский и поступать во ВГИК. Его мать готова позволить сыну осуществить мечту, но только если он докажет, что сможет хотя бы три месяца прожить без гарантированной финансовой поддержки. Гоша устраивается курьером в службу доставки, и у него начинается совсем другая жизнь, к которой он оказывается абсолютно не приспособлен.

По словам исполнителя главной роли, "Курьеры" - это отчасти его личная история, поскольку он пробовал себя в этой сфере деятельности. "К тому же с актерской точки зрения мне нравятся истории взросления: в них есть развитие героя, есть метаморфозы, которые происходят с героем, когда он проживает поворотные точки и моменты, которые на него влияют", - сказал Тирон, чьи слова приводятся в сообщении.