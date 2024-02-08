"Кинопоиск" добавил тифлокомментарии более чем к 60 фильмам и сериалам

Все будущие оригинальные проекты видеосервиса также будут выходить с тифлокомментариями

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" адаптировал сервис для незрячих пользователей и добавил тифлокомментарии к фильмам и сериалам, сообщили в пресс-службе платформы.

"Кинопоиск" добавил тифлокомментарии к популярным фильмам и сериалам и адаптировал сервис для незрячих пользователей. Теперь пользователям доступны все ключевые сценарии - воспроизведение видео, просмотр информации о фильме или сериале, а также подборок на главной странице", - говорится в сообщении.

В онлайн-кинотеатре уже доступно более 60 фильмов и сериалов с тифлокомментариями. Все будущие оригинальные проекты "Кинопоиска" также будут выходить с тифлокомментариями.

Сейчас тифлокомментарии доступны в веб-версии "Кинопоиска" и в Android-приложении, позже появится поддержка и на iOS.

Также на платформе появилась возможность увеличить шрифт, появились текстовые описания функций, чтобы пользователи могли перемещаться по интерфейсу на слух, используя программы экранного доступа.