В Иванове проведут шестой фестиваль сериалов "Пилот"

Он пройдет с 20 по 23 июня

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Фестиваль сериалов "Пилот" пройдет в Иванове в июне, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"VI фестиваль "Пилот" пройдет с 20 по 23 июня в Иванове", - говорится в сообщении.

В 2024 году на фестивале также пройдет второй форум "Пилот. Точки взлета". В программе запланированы презентации онлайн-платформ, телеканалов, исследований рынка, обсуждения тенденций в индустрии. Кроме того, состоится презентация ежегодной программы проектов в производстве, претендующих на приз "Самый ожидаемый сериал".

"Также на II Всероссийском деловом форуме "Пилот. Точки взлета" впервые будет представлена отдельная программа пилотов документальных сериалов, где производители док-контента смогут презентовать свои новинки", - добавили в пресс-службе.

Подать заявку на участие можно на сайте фестиваля до 1 мая 2024 года.

О фестивале

Фестиваль "Пилот", который позволяет авторам представить проекты ведущим экспертам и игрокам рынка, существует с 2018 года. В попечительский совет смотра входят ведущие представители киноиндустрии.