Путин наградил артиста Збруева орденом "Александра Невского"

Александр Збруев удостоен награды "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "Александра Невского" народного артиста РСФСР, артиста московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Александра Збруева. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из указа, Збруев удостоен награды "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность".

Александр Збруев - лауреат Государственной премии РФ и премии города Москвы. Родился 31 марта 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Театральное училище им. Щукина, был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года - "Ленком"). Играл, в частности, в таких постановках, как "Двадцать лет спустя", "До свидания, мальчики", "104 страницы про любовь", "Оптимистическая трагедия", "Варвар и еретик", "Шут Балакирев". Сейчас задействован в спектаклях "Ва-банк", "Женитьба" и "Вишневый сад".

В кино Збруев дебютировал в фильме "Мой младший брат", который вышел на экраны в 1962 году. Снялся более чем в 60 картинах, в том числе "Большая перемена", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Ты у меня одна", "Все будет хорошо", "Батальоны просят огня", "Храни меня, мой талисман", "О любви", "Успех".