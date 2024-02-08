В Москве умер основатель и автор названия группы "Машина времени" Юрий Борзов

Ему было 70 лет

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Основатель и автор названия группы "Машина времени" Юрий Борзов умер в Москве в возрасте 70 лет, сообщил ТАСС пресс-секретарь "Машины времени" Антон Чернин.

"Да, это правда, Юрия Борзова не стало", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. О причинах смерти и дате похорон Чернин не сообщил.

Группа "Машина времени" была основана в 1969 году учащимися московских школ №19 и №20 Андреем Макаревичем (признан в РФ иноагентом), Игорем Мазаевым, Юрием Борзовым, Александром Ивановым, Павлом Рубеном и Сергеем Кавагоэ.

Среди наиболее известных песен рок-группы - "Разговор в поезде", "Свеча", "Синяя птица", "Марионетки", "В добрый час", "Она идет по жизни смеясь", "Ты или я", "За тех, кто в море", "Однажды мир прогнется под нас", "Место, где свет", "Звезды не ездят в метро", а также "Поворот" и другие. В общей сложности "Машина времени" выпустила 13 официальных студийных альбомов. Последний к настоящему моменту - "ВЫ" - вышел в 2016 году.