Выставку Ван Гога в музее Орсэ в Париже посетили почти 800 тыс. человек

Экспозиция побила прошлые рекорды посещаемости музея

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Выставка работ последнего периода жизни Винсента Ван Гога, которая завершилась в музее Орсэ в Париже, поставила рекорд по числу посетителей. Об этом сообщило Agence France Presse.

По его данным, "за 4 месяца работы экспозицию "Ван Гог в Овер-сюр-Уаз. Последние месяцы" посмотрели 794 тыс. человек, или более 7 тыс. посетителей ежедневно".

Как указало AFP, эта выставка побила прошлые рекорды посещаемости, которые принадлежали экспозициям "Эдвард Мунк. Поэма жизни, любви и смерти" 2022 года (724 тыс. человек) и "Пикассо. Голубое и розовое" 2018 года (670 тыс. зрителей).

В коммуне Овер-сюр-Уаз под Парижем, где 37-летний нидерландский мэтр импрессионизма провел последние месяцы перед своей смертью в 1890 году, за 70 дней было написано 74 полотна. В частности, "Доктор Поль Гаше", "Церковь Овер-сюр-Уаз" и "Пшеничное поле с воронами".

Как рассказали в музее, подготовка столь масштабной выставки, "посвященной двум последним месяцам жизни Ван Гога, потребовала нескольких лет работы".