В Петербурге открыли выставку фотографий Херсонской области

В экспозицию вошли кадры восстановления региона в составе России

ГЕНИЧЕСК, 8 февраля. /ТАСС/. Выставка фотографий Херсонской области открылась в Мариинском дворце в Санкт-Петербурге, представлены кадры восстановления региона в составе России. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В Мариинском дворце открыли выставку фотографий Херсонщины. Теперь жители и гости Санкт-Петербурга смогут увидеть жизнь Херсонской области своими глазами. На фотовыставке наш регион представлен во всей своей исторической правде: от депрессивных моментов при киевском режиме и до нынешней эпохи возрождения. Символично, что на избранных кадрах запечатлена работа простых тружеников в Новой Каховке и других населенных пунктах 15-км зоны, которые ежедневно развозят еду, воду, помогают мирным жителям под обстрелами украинских террористов", - говорится в сообщении.

Как уточнил Сальдо, выставка стала возможна благодаря деятельности сопредседателя координационного совета Общественной палаты РФ по развитию новых регионов Александра Малькевича.

Сам Малькевич в беседе с ТАСС рассказал, что на выставке, которая называется "Моя Херсонская земля", представлено 25 фотографий, сделанных им за время работы в Херсонской области. Выставка открылась в день подписания соглашения между Херсонской областной думой и Законодательным собранием Санкт-Петербурга.

"Мы сейчас думаем о том, чтобы представить в Херсонской области расширенную версию выставки. Также ведутся переговоры с Псковской областью - там тоже подписано соглашение, плюс это регион-шеф. Поэтому, конечно, хотелось бы показать жителям Херсонщину", - добавил Малькевич.