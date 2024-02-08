В Бахрейне в 2025 году пройдут "Русские сезоны"

В рамках проекта организуют гастроли выдающихся театров, оркестров и коллективов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия проведет масштабный международный проект "Русские сезоны" в 2025 году в Бахрейне по случаю 35-летия дипломатических отношений. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале.

"В 2025-м мы будем отмечать 35 лет установления дипотношений с Бахрейном. Рассказала о планах проведения нашего масштабного международного проекта "Русские сезоны", приуроченного к юбилею. Эта инициатива уже была поддержана Его Величеством", - говорится в сообщении.

Министр отметила, что в рамках проекта будет подготовлена специальная программа. По ее словам, будут организованы гастроли выдающихся театров, оркестров и коллективов. Также будут проводиться выставки музеев, цирковые шоу, мастер-классы и образовательные программы.

"Проведение "Русских сезонов" позволит подчеркнуть особый статус нашей дружбы с Бахрейном", - заявила Любимова.

Она добавила, что пригласила своих коллег нанести ответный визит в РФ осенью этого года и посетить Форум объединенных культур.