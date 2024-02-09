В музей-квартире Кржижановского пройдет выставка, посвященная истории электрификации

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Выставка печатных изданий конца XIX века - 30-х годов XX века, посвященных истории электрификации России, откроется в пятницу в музей-квартире ученого-энергетика Глеба Кржижановского. Это совместный проект Музея современной истории России и Политехнического музея.

"Этот год юбилейный не только для Музея современной истории России, но и для библиотеки Политехнического музея, которой исполняется 160 лет. В День российской науки будут представлены уникальные периодические печатные издания конца XIX века - 30-х годов XX века из Политехнической библиотеки", - говорится в сообщении пресс-службы Музея современной истории России.

Уточняется, что издания посвящены истории отечественной электрификации и пионерам энергетики. "Технические, научно-популярные и производственно-практические журналы рассказывают об эпохе великих открытий и изобретений в области электротехники, когда электричество повсеместно внедрялось в мировую промышленность, и о значительной роли в этой сфере отечественных ученых, инженеров и изобретателей: В. В. Петрова, В. Н. Чиколева, А. Н. Лодыгина, П. Н. Яблочкова, Н. Г. Славянова, А. С. Попова и других", - отмечается в сообщении.

В экспозиции представлены макеты электростанций, в частности Каширской ГРЭС и Ярополецкой ГЭС. Также в экспозицию вошла модель свечи Яблочкова - "первого образца дуговой лампы без регулятора". Выставка оснащена мультимедийными интерактивными мониторами, дополняют экспонаты документы, фотографии и плакаты из коллекций музеев.

Как отметили организаторы, выбор площадки для размещения выставки обосновывается тем, что именно здесь "создавался знаменитый план ГОЭЛРО, прославивший одного из главных его авторов" ученого-энергетика Кржижановского.