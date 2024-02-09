Зданию конторы Новосухаревского рынка в Москве вернут исторический облик

Мастера уже начали демонтировать позднюю отделку и планировочные решения, диссонирующие с обликом памятника, а также расчищать стены

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Зданию конторы Новосухаревского рынка в Москве, построенному советским архитектором Константином Мельниковым, вернут исторический облик, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Чтобы творение одного из мэтров авангарда вновь стало соответствовать задумке автора, реставраторам предстоит сохранить и восстановить конструктивные и декоративные элементы здания. Мастера уже начали демонтировать позднюю отделку и планировочные решения, диссонирующие с обликом памятника, а также расчищать стены. В ходе работ на основании архивных данных будут максимально сохранены и воссозданы элементы конструкций здания, относящихся к периоду постройки - 1926 году", - сообщил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводятся в сообщении.

Здание расположено в Большом Сухаревском переулке, дом 11, строение 1. Как отметил Емельянов, специалистам предстоит отреставрировать кирпичную кладку стен и лепной декор фасадов и интерьеров, восстановить исторические проемы. Также в ходе работ приведут в порядок подлинные окна и подоконники, восстановят фурнитуру по историческим образцам.

В ходе реставрационных работ фасады очистят от загрязнений, кирпичную кладку оштукатурят и окрасят в исторический цвет. Кроме этого, будут восстановлены парапетные стенки и металлическое ограждение по контуру кровли, а также воссоздан утраченный венчающий карниз. В ходе реставрации планируется также создать эксплуатируемую крышу, которая по задумке архитектора Константина Мельникова, должна была использоваться как ресторан.

Также специалистам предстоит восстановить капитальные перегородки здания по архивным данным, отреставрировать все лестницы в здании (часть разрушенных доломитовых ступеней будет выполнена по аналогу), восстановить и отреставрировать напольное покрытие в интерьерах, отреставрировать существующие и воссоздать утраченные потолочные тяги в интерьере, а также произвести отделку стен.

"Все работы ведутся на основании согласованного проекта, выданного разрешения и под контролем столичного департамента культурного наследия", - отмечается на сайте мэра Москвы.