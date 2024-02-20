Шипенко не исключил, что снимет фильм об Арктике после экспедиции в регион

Экспедиция состоится в начале июля 2024 года, в ее рамках Федор Конюхов с Игорем Потапкиным попытаются установить мировой рекорд по дальности полета на двухместном мотопараплане в высоких широтах Арктики

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Кинорежиссер Клим Шипенко, который планирует летом отправиться в экспедицию в Арктику, не исключает, что путешествие вдохновит его на создание фильма о регионе.

"Я очень далек от Арктики, очень мало знаю. Готовлюсь в этом плане больше информационно, пытаюсь изучить, смотреть фильмы. Не знаю, сколько кинорежиссеров были на Северном полюсе. Наверняка я не буду первым в этот раз в Арктике. Но тем не менее, пространство манит, оно дико кинематографично. Пейзажи тоже космические, поэтому планирую вдохновляться. Не знаешь, откуда придет вдохновение на следующий фильм, следующую работу. Часто это происходит из каких-то жизненных ситуаций: куда-то поехал, что-то увидел - и родилась идея, пришло понимание. Возможно, это тоже станет началом какого-то фильма", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

В начале июля 2024 года Федор Конюхов с пилотом Игорем Потапкиным попытаются установить мировой рекорд по дальности полета на двухместном мотопараплане в высоких широтах Арктики. Они стартуют с Земли Франца-Иосифа, куда их доставит экспедиция Клуба полярных путешествий на атомном ледоколе "50 лет Победы". После приземления на Северном полюсе Федор Конюхов развернет одиночную дрейфующую полярную станцию для проведения исследований по научной программе Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН. Клим Шипенко планирует присоединиться к экспедиции.

"Приятно быть частью такого замечательного путешествия, такой прекрасной экспедиции. Когда я увидел видеообзор такой экспедиции, понял, что это совершенно фантастическое пространство, которое необходимо посетить и исследовать настолько, насколько это позволит экспедиция. Пока я не планирую высаживаться со съемочной группой на другой льдине и снимать там кино - полнометражное художественное. Но, с другой стороны, еще время есть до экспедиции, может быть, что-то такое и организуется", - добавил Шипенко.

Он отметил, что будет отвечать в экспедиции за кинематографическую составляющую. "Будем смотреть кино, обсуждать его, рассказывать я буду про кино", - сказал режиссер.