Художники из 11 стран приступили к созданию муралов к фестивалю молодежи в Сириусе

В работах, в частности, задействовали представителей Испании, Мексики, Бразилии, Сербии, Франции и Китая

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Команды художников международного фестиваля уличного искусства "Новые формы" из 11 стран в преддверии Всемирного фестиваля молодежи приступили к созданию муралов на фасадах домов на федеральной территории Сириус. Об этом сообщила председатель Совета федеральной территории Елена Шмелева на пресс-конференции, посвященной подготовке к фестивалю.

"С сегодняшнего дня начинают работать команды художников международного фестиваля уличного искусства "Новые формы". Они создадут муралы на 14 фасадах домов на федеральной территории [Сириус]. И конечно, мы, въезжая на федеральную территорию из аэропорта, будем уже видеть этот проект", - сказала Шмелева.

По ее словам, к созданию муралов приступили мастера граффити из 11 стран, в том числе Белоруссии, Казахстана, Испании, Мексики, Бразилии, Сербии, Франции и Китая. "Этот проект объединит людей культуры, людей искусства, которые представят и национальные традиции разных стран, и у нас появятся улицы этих арт-объектов, которые будут привлекать и туристов, и любителей современного искусства", - отметила Шмелева.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Участие в нем примут 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, в том числе 10 тыс. иностранных участников. Впервые принять участие в фестивале смогут дети с 14 лет в рамках трека Российского движения детей и молодежи "Движение первых". К участию пригласят 1 тыс. подростков, в том числе 500 из других государств.