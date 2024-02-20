В Эрмитаже открыли выставку с цифровым двойником Леонардо да Винчи

Экспозиция будет работать до 19 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж при участии Музея христианской культуры открыл выставку картин эпохи Возрождения, в создании которых мог участвовать Леонардо да Винчи, передает корреспондент ТАСС. Специально для выставки создан аватар Леонардо да Винчи, который рассказывает о представленных картинах.

"Выставка посвящена новым загадкам картин Леонардо да Винчи. Это совместное производство Эрмитажа и Музея христианской культуры. Это продолжение давнего сотрудничества и давних традиций Эрмитажа, одна из таких традиций - это изучение Леонардо да Винчи. Новейшие технологии, возможности более детально изучить технику, краски, широкое изучение документов позволяют в деталях посмотреть на работы, которые относятся к кругу Леонардо и определить, насколько рука Леонардо там присутствует", - сказал на открытии выставки генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Впервые широкой публике представлены две работы из собрания Музея христианской культуры, связанные с именем Леонардо, это картины "Битва при Ангиари" и "Мадонна в скалах". В состав экспозиции также вошла картина "Ангел" из коллекции Эрмитажа. По мнению ряда итальянских и российских исследователей, над этими картинами мог работать сам Леонардо да Винчи. На связь картин с его именем указывают исторические документы, анализ живописной манеры и результаты рентгенографии.

В Пикетном зале Эрмитажа установлено специальное оборудование, с помощью которого на стены рядом с картинами проецируется цифровое изображение Леонардо да Винчи. Фигура движется и активно жестикулирует, рассказывая на русском языке о том, как создавались произведения. "Он у нас соревнуется с аватаром Ван Гога, который сделан недавно музеем Орсе. Чей лучше - посмотрим", - сказал Пиотровский.

Выставка будет работать для посетителей с 21 февраля до 19 мая.