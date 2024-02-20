Около 2 тыс. зрителей увидели в Индии выступления Новосибирского областного театра кукол

Российские артисты показали спектакль "Про Петрушку" в городах Чандигарх и Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 февраля. /ТАСС/. Около 2 тыс. зрителей посетили в Индии выступления Новосибирского областного театра кукол, который принял участие в 20-м Международном фестивале театров кукол "Ишара". Как сообщил корреспонденту ТАСС директор театра Юрий Горлатых, российские артисты показали спектакль "Про Петрушку" в городах Чандигарх и Нью-Дели.

"На первых двух спектаклях в Чандигархе было более 1 200 зрителей. Затем мы дали еще одно выступление в местном клубе. Затем переехали в Нью-Дели, где в "Хабитат-центре" было около 150 зрителей, а потом еще были выступления в школе в посольстве России и в Русском доме, где на спектакле присутствовало много индийских гостей", - рассказал он.

Как отметил Горлатых, всего в Индию приехали три актера, специалист по звуку и свету и он сам как руководитель делегации. "А также наши куклы - Петрушка, Марфушка, Доктор, Собака и Дьявол, которого мы здесь называем Шайтаном. Мы были очень рады, когда нас пригласили на этот фестиваль, и предложили организаторам на выбор и спектакли для взрослых, и спектакли для детей разных возрастов. Но организаторы выбрали именно "Про Петрушку". И это понятно. Петрушка - национальный герой, кукла, которой более 300 лет", - отметил собеседник агентства.

Как рассказал менеджер театра по международным проектам и автор перевода текста на английский язык Эдуард Шорник, театр отмечает в следующем году 90 лет. Новосибирский областной театр кукол уже бывал с выступлениями в Японии, США, Южной Корее, многих других странах. "Но в Индии мы первый раз. Работаем здесь на английском языке, мы еще внедрили в спектакль и фразы на хинди", - добавил он.

"Кукольный театр - это настоящее живое исполнение"

Как рассказали ТАСС актрисы Полина Дмитриева и Яна Тригубова, индийская публика очень хорошо принимает Петрушку. Особенно дети. "После спектаклей нас часто окружают маленькие зрители, засыпают вопросами. Этот спектакль понятен всем!" - уверены собеседницы агентства.

Директор фестиваля "Ишара" Дади Падамджи согласен с тем, что кукольные театры остаются популярными в мире интернета и телевидения, потому что понятны и близки всем. "Кукольный театр ищет свой путь в современном мире, и он выживает, потому что это живое исполнение, и это отличает его от цифрового контента. Кукольный театр - одна из старейших театральных форм, это оживление объектов, которые не являются живыми, театр дает им жизнь, заставляет их играть", - объясняет Падамджи. Он отметил, что на 20-й Международный фестиваль кукол "Ишара" прибыли артисты из Бразилии, Испании, Южной Кореи, России, США, Тайваня, Турции, Шри-Ланки и самой Индии.

"Я знаю, что в России прекрасные кукольные театры, я бывал в России начиная с 1984 года. Герой этого спектакля - Петрушка - это бедняк, простой человек. Во многих странах есть клоунские персонажи типа Петрушки - это Панч, Пульчинелло, Карагёз и другие. И это не случайно", - уверен собеседник агентства.

О том, что российский Петрушка оказался близок индийской публике рассказал корреспонденту ТАСС 12-летний зритель, представившийся как Мунну. "Петрушка очень смешной. И очень смелый - он победил Шайтана!" - объяснил он.