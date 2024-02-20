Российские деятели искусства получили госнаграды из рук министра культуры на ВДНХ

Среди лауреатов - председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, заслуженная артистка РФ, экс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министр культуры России Ольга Любимова вручила государственные награды деятелям культуры и искусства в павильоне "Наша культура" на ВДНХ. Среди лауреатов - председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, заслуженная артистка РФ, экс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения.

"Вы знаете, вручение государственных наград бывает разным. Бывает более формальным, бывает чуть более сентиментальным. Этот день был невероятно теплым. Ваши слова, одни говорили, другие слушали. Какие мы все разные, из самых разных частей нашей самой дорогой и любимой отрасли, которой мы все служим. Это, конечно, маленький срез нашей огромной культуры", - сказала Любимова на вручении.

Так, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени был награжден председатель российского Союза художников Андрей Ковальчук. Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени получила артистка Московского академического театра имени Вл. Маяковского Александра Ровенских. Ордена Дружбы в числе прочих были удостоены артист-дрессировщик Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Артур Багдасаров, композитор Григорий Гладков, артисты Московского академического театра имени Вл. Маяковского Виктор Запорожский и Сергей Рубеко.

Медаль "За заслуги в культуре и искусстве" в этот вечер вручили детскому писателю и публицисту Валерию Воскобойникову, артистке Театра на Малой Ордынке Людмиле Ивановой-Светловой и другим.

Заслуженными артистами России стали балерина Алсу Гайфуллина, артистка симфонического оркестра "Новая Россия" Ольга Дзержинская, артист Московского театра Олега Табакова Евгений Миллер, актеры Александр Мясников, Александр Новин, артист-акробат Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Анатолий Рубан и певица Маргарита Суханкина. Почетного звания "Заслуженный художник" удостоен живописец, старший преподаватель Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК) Дмитрий Петров.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.