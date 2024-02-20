В Териберке для съемок фильма "Челюскин. Первые" перекроют популярный у туристов маршрут

Движение снегоходных групп будет организовано с короткими интервалами, чтобы туристы в современной одежде не попадали в кадр

МУРМАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Популярный среди туристов снегоходный маршрут, который ведет к пляжу "Яйца дракона" недалеко от Териберки в Мурманской области, перекроют на несколько дней для съемок исторической драмы "Челюскин. Первые". Движение снегоходных групп будет организовано с короткими интервалами, чтобы туристы в современной одежде не попадали в кадр, сообщила ТАСС руководитель Центра поддержки кинопроизводства Мурманской области Светлана Солдатова.

Многосерийная историческая драма "Челюскин. Первые" рассказывает о спасении людей с вмерзшего в лед парохода "Челюскин" в Арктике в 30-х годах прошлого века. Главные роли исполняют Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро и Дмитрий Куличков.

"В связи с огромной популярностью снегоходного маршрута у туристов, особенно иностранных, мы обращаем внимание гидов, организующих поездки в Териберку, что с 23 по 28 февраля для съемок исторического фильма "Челюскин. Первые" будет организовано перекрытие этого маршрута, чтобы в кадр не попадали техника и люди в современной одежде", - сказала Солдатова.

Она уточнила, что смотровая площадка в районе териберской метеостанции тоже будет недоступна для туристов, а к популярному туробъекту - пляжу "Яйца дракона" - можно будет подъехать с другой стороны. "Для перемещения туристов все-таки останутся небольшие интервалы в 15-20 минут, когда мы сможем пускать через съемочную площадку группы, в зависимости от направления съемочного ракурса. Однако проезд мимо декораций в районе метеостанции будет организован без остановки снегоходов и высадки пассажиров, где они обычно любят фотографироваться", - пояснила Солдатова.

Как рассказал ТАСС исполнительный продюсер проекта Эдуард Горбенко, в районе метеостанции съемочная группа фильма построила декорации чукотского поселения Ванкарем, откуда летчики-спасатели в 1934 году вылетали на поиски застрявших во льдах челюскинцев и куда доставляли их после того, как нашли.

"Мы снимаем историческое поселение 30-х годов прошлого столетия, и в кадре не должно быть никаких намеков на современность", - добавил Горбенко.

О турпотоке в Заполярье

В январе Российский союз туриндустрии сообщал о практически полной загрузке отелей Мурманской области до конца марта. Организованный турпоток в Заполярье вырос до двух раз, в том числе благодаря притоку туристов из Китая. В прошлом году регион посетили почти 600 тыс. туристов.

В основу сериала "Челюскин. Первые" легла история научной экспедиции 1933 года под руководством Отто Юльевича Шмидта на пароходе "Челюскин", которая решила пройти Северный морской путь из Мурманска во Владивосток за одну летнюю навигацию. В Чукотском море пароход встретился со сплошными льдами и оказался полностью заблокирован. К ноябрю благодаря удачному дрейфу вместе со льдами "Челюскин" вошел в Берингов пролив, однако затем судно было увлечено назад. В феврале 1934 года "Челюскин" был раздавлен льдами и затонул. Два месяца зимовать на льду были вынуждены 104 человека, включая двоих детей. В марте и апреле 1934 года челюскинцев эвакуировали со льдины с помощью авиации.