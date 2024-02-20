Русский драмтеатр в Дагестане отметит вековой юбилей фестивалем, премьерами и гастролями

Главным событием станет всероссийский театральный фестиваль "Русская сцена"

МАХАЧКАЛА, 20 февраля. /ТАСС/. Республиканский Русский драматический театр имени Максима Горького в Махачкале отметит свой 100-летний юбилей в этом году торжественным мероприятием, театральным фестивалем, премьерными спектаклями и гастролями в российские регионы, сообщается в Telegram-канале театра.

"Главным событием юбилейного года станет всероссийский театральный фестиваль "Русская сцена". Он будет проходить в Махачкале осенью. 6 октября запланировано торжественное мероприятие по случаю юбилея. В течение юбилейного года театр будет гастролировать в разных городах страны, включая Владикавказ, Москву, Тюмень, Иваново и Калугу", - говорится в сообщении.

В рамках юбилея коллектив театра также готовится представить премьерные спектакли. По словам руководителя учреждения Тимура Магомедова, интерес к их театру ежегодно растет. "Это подтверждается цифрами. За прошлый год учреждение заработало более 25 млн рублей", - добавили в театре.

Республиканский Русский драматический театр имени Максима Горького - первый профессиональный театр Дагестана. Он был открыт в октябре 1924 года. Одновременно с его открытием при театре была создана драматическая студия, ставшая основой для создания национальных театров.

Первый театральный сезон длился пять месяцев. За это время махачкалинцы увидели "Горе от ума" А. Грибоедова, "Принцессу Турандот" К. Гоцци, "Мандат" Н. Евреинова.

Указ о праздновании 100-летнего юбилея театра подписал глава Дагестана Сергей Меликов, утвержден план мероприятий к юбилею, создан оргкомитет, который будет курировать подготовку к нему.