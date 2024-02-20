Минкультуры РФ поддержит производство фильмов по 14 приоритетным направлениям

Согласно приказу министерства, в числе новых приоритетных направлений: создание и распространение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, единство народов страны и межконфессионального мира, укрепление позитивного образа многодетной семьи, наука России и историческое кино

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры России окажет финансовую поддержку отечественному кинопроизводству в 2024 году по 14 приоритетным темам. Соответствующий приказ Минкультуры опубликован на сайте ведомства 15 февраля.

Согласно приказу министерства, в числе новых приоритетных направлений: создание и распространение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, единство народов страны и межконфессионального мира, укрепление позитивного образа многодетной семьи, наука России и историческое кино.

Тема о противодействии современному нацизму и фашизму, героизме и самоотверженности участников СВО дополнена тезисом "Миротворческая миссия России. Россия как оплот народов и наций, борющихся за самоопределение, основоположник антиколониального движения". В тему о патриотическом воспитании добавлены внешнеполитические успехи и "Традиционная роль России в стабилизации международных отношений, поиске мирного решения международных конфликтов".

Отмечается, что контроль за исполнение приказа осуществляет первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин.