В Ярославле завершился конкурс драматургов "Жемчужина театра: Федор Волков и его время"

Победителем стала Светлана Гиршон с пьесой "Выбор"

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Итоги Всероссийского конкурса драматургов "Жемчужина театра: Федор Волков и его время" подвели в старейшем театре России, Театре драмы им. Ф. Волкова в Ярославле, победителем стала Светлана Гиршон с пьесой "Выбор". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

Церемония награждения была приурочена к 295-летию со дня рождения Федора Волкова, основавшего в Ярославле первый в России профессиональный театр.

"Победителем стала Светлана Гиршон с пьесой "Выбор". Она получила сертификат, дающий право на постановку пьесы на сцене Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в творческом сезоне 2024/2025. Проект будет реализован на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив", - говорится в сообщении.

На участие в конкурсе поступило более 40 заявок, был сформирован список финалистов, которые в течение нескольких месяцев работали над своими текстами совместно с Волковским театром в онлайн-режиме. Финалистами стали Светлана Гиршон (Ярославль), Светлана Гурова (Екатеринбург), Малика Икрамова (Москва), Александр Игнашов (Самара), Дарья Ротенберг (Рыбинск) и Ляля Петухова (Санкт-Петербург).

Оперная певица Любовь Казарновская, исполняющая роль графини в спектакле из репертуара Волковского театра "Пушкиниана. Любовь и карты", поздравила победительницу конкурса, а также отметила важность даты, которую отмечает театр.

"Я бесконечно рада и счастлива, что в этих прекрасных стенах именем Волкова совершаются большие чудеса. <…> Мне кажется, в год юбилея мы должны создать и сделать именно тот исторический посыл, который был на создание такого великолепного театра. И не забывать, что Первый русский - это театр, который дал импульс всему театральному сообществу нашей матушки России", - сказала Казарновская.

Первый русский театр

Российский государственный академический театр драмы им. Ф. Волкова в Ярославле - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году. Назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя.

Театр является обладателем четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К. С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России". Ежегодно театр проводит Международный Волковский фестиваль и молодежный фестиваль "Будущее театральной России".