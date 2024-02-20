Турецкий актер Бурак Озчивит познакомился с русской культурой и попробовал водку

Актера пригласили в качестве специального гостя на киноконцерт "Музыка турецких сериалов"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Турецкий актер Бурак Озчивит, известный российским зрителям благодаря ролям в сериалах "Великолепный век", "Черная любовь" и "Основание: Осман", во время приезда в Москву рассказал, что познакомился с русской культурой и попробовал водку.

Актера пригласили в качестве специального гостя на киноконцерт "Музыка турецких сериалов", который проходит во вторник вечером в Москве на площадке Crocus City Hall.

"Я придаю огромное значение культуре. Я много езжу, всегда встречаюсь с особенностями других культур, я сегодня познакомился с русской культурой и немножко попробовал действительно русской водки", - рассказал он журналистам накануне концерта и оценил водку как "хорошую".

По словам Озчивита, теперь он также знает песню "Калинка", которой его встретили в России. "Я не разбираюсь в российской географии, но приезжал много лет назад и слышал про белые ночи и то, что в России всегда все белым бело", - поделился актер.