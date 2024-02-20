Режиссер Сэм Мендес и Sony снимут четыре фильма о каждом участнике The Beatles

По данным портала Deadline, премьера проекта запланирована на 2027 год

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Британский кинорежиссер и продюсер Сэм Мендес и его компания Neal Street Productions совместно с Sony Pictures Entertainment и Apple Corps планируют снять четыре картины о каждом из бывших участников рок-группы The Beatles. Об этом сообщил портал Deadline.

"Мы хотим, чтобы это был уникальный, захватывающий и эпический кинематографический опыт: четыре фильма, снятые с четырех разных точек зрения, которые рассказывают историю о самой знаменитой группе всех времен", - заявила соучредитель Neal Street Productions Пиппа Харрис.

Портал отметил, что Мендес будет режиссером и продюсером всех четырех фильмов. Актеры пока еще не утверждены.

Студия Sony подтвердила подписание контракта по проекту. Как отмечает Deadline, премьера запланирована на 2027 год, однако пока неизвестно, с какой периодичностью будут выходить ленты.

Мендес является режиссером фильмов "Красота по-американски", "Дорога перемен" и нескольких частей цикла про Джеймса Бонда. За "Красоту по-американски" он получил премию "Оскар" в номинации "Лучший режиссер".

Британская группа The Beatles просуществовала с 1960 по 1970 год, после чего распалась, а каждый из четырех музыкантов начал собственную карьеру. В настоящее время из экс-участников коллектива живы Пол Маккартни и Ринго Старр. Джон Леннон был застрелен в 1980 году в Нью-Йорке, а Джордж Харрисон умер в 2001 году после долгой борьбы с раком.