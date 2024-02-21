Мариинка представит оперу "Хованщина"

Показы пройдут в Петербурге и Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Мариинский театр представит оперу "Хованщина" в Петербурге и Москве, посвятив эти показы 185-летию со дня рождения Модеста Мусоргского. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"Первый показ пройдет 21 февраля на Новой сцене Мариинского театра. В главных партиях выйдет блестящий состав исполнителей: Ольга Бородина, Владимир Ванеев, Станислав Трофимов, Сергей Семишкур, Евгений Акимов, Алексей Марков и Андрей Зорин. Следующие пять показов пройдут в Москве в рамках посвященных юбилею композитора обменных гастролей Большого и Мариинского театров", - рассказали в пресс-службе.

С 13 по 17 марта на Исторической сцене Большого театра "Хованщина" будет представлена в постановке Леонида Баратова и исторически достоверной сценографии Федора Федоровского. В 2000 году сценическая версия была подновлена Юрием Александровым и Юрием Лаптевым. Спектакль пройдет с участием хора и оркестра Большого театра. За дирижерским пультом всех показов - Валерий Гергиев.

Композитор работал над сочинением с 1872 года по 1880 год, однако так и не успел дописать клавир. После его смерти оперу завершил и инструментовал Николай Римский-Корсаков.

Премьера в Мариинском состоялась 7 ноября 1911 года благодаря активному участию Федора Шаляпина. Он выступил в качестве режиссера первой постановки и исполнил партию Досифея. До начала 1950-х "Хованщина" исполнялась в основном в редакции Римского-Корсакова. Затем предпочтение стало отдаваться авторскому клавиру, воссозданному Павлом Ламмом (1932), и оркестровой партитуре Дмитрия Шостаковича (1959), наиболее приближенной к подлинному замыслу Мусоргского. Первым к редакции Шостаковича в 1960 году обратился Кировский (Мариинский) театр. А в 1989-м, к фестивалю Мусоргского, Гергиев "раскрыл неоправданные купюры", освежив восприятие партитуры.