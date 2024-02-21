В Туве впервые создали ансамбль русских народных инструментов

Коллектив будет работать при региональной государственной филармонии имени В.М. Халилова

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Профессиональный Ансамбль русских народных инструментов впервые создан в Туве. Коллектив будет работать при Тувинской государственной филармонии имени В. М. Халилова, сообщила ТАСС специалист по связям с общественностью Тувгосфилармонии Алтынай Чимит.

"При Тувинской государственной филармонии им. В.М. Халилова впервые создан Ансамбль русских народных инструментов. В нем играют только профессиональные музыканты. <…> В ансамбле 13 человек", - сообщила Чимит.

По данным филармонии, в репертуаре коллектива уже есть пять номеров. "Музыканты репетируют в Кызылском колледже искусств им. А.Б. Чыргал-оола, поскольку инструментов у них еще нет. Как раз сейчас директор Тувгосфилармонии Борбак-оол Салчак занимается этим вопросом. Инструменты должны быть самого высокого качества, чтобы в полной мере радовать наших слушателей, считает он. Помещения для коллектива имеются", - пояснила Чимит.

Тувинская государственная филармония им. В.М. Халилова создана в 1969 году. В настоящее время в филармонии работают Тувинский государственный симфонический оркестр имени Виктора Тока, трио "Кант", группа "Аян".