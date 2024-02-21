Новосибирские мастера восстановят 14 икон XIX века для обители в ЛНР

Часть образов под воздействием времени потемнела или рассохлась, еще часть оказалась повреждена жучком-точильщиком

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Реставраторы в Новосибирске восстановят 14 икон, датированных XIX веком, для Свято-Вознесенского мужского монастыря в Луганске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Справедливая Россия - За правду", представители которой занимались транспортировкой икон.

"Все привезенные иконы датируются XIX веком и относятся к южнорусскому стилю иконописи. Среди них четыре образа Воскресения Христова, образы святителя Николая Чудотворца и Благовещения Пресвятой Богородицы, шесть разных икон Божией Матери, одна икона неизвестного пока святителя (потемневшая за исключением лика) и еще одна редкая икона с изображением многих святых. Согласно историческим данным, подобные иконы писались на заказ для больших семей, когда на одном полотне были изображены святые покровители каждого члена семьи", - сообщили в пресс-службе.

Часть привезенных образов повреждена жучком-точильщиком, еще часть под воздействием времени потемнела или рассохлась. На некоторых иконах также утрачены большие фрагменты красочного слоя. Ожидается, что процесс восстановления реликвий займет несколько месяцев. В пресс-службе уточнили ТАСС, что работами будет заниматься реставрационная мастерская из Новосибирска, а транспортировкой и логистическими расходами - представители партии.

Ранее в монастырь доставили специально изготовленный в Новосибирске трехметровый напольный крест (Голгофу) с особым медальоном, где хранится камень от Гроба Господня.