Режиссер театра "МОСТ" Георгий Долмазян снял фильм о Донбассе

Фильм снят в жанре роуд-муви

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Режиссер театра "МОСТ" Георгий Долмазян снял документальный фильм о Донбассе "Пробуждение" с участием артиста балета Сергея Полунина и народного артиста РФ Владимира Стеклова, сообщила пресс-служба театра.

"Идея фильма родилась внезапно, когда мы с участниками Хора Сретенского монастыря обсуждали совместную постановку. Оказалось, что нас волнует один и тот же вопрос: каким может быть сегодня художественное произведение на тему событий в Донбассе", - привели в пресс-службе слова Долмазяна.

Фильм снят в жанре роуд-муви, а его премьера запланирована на одном из федеральных телеканалов в конце марта, добавили в пресс-службе. "Был выбран, возможно, единственно правильный и честный вариант для высказывания - документальный фильм в жанре экзистенциального роуд-муви - кино от первого лица: моего как режиссера и участников хора. Каждая секунда фильма - правда! И художественная, и документальная", - говорит режиссер.

В театре отметили, что картину Долмазян снял летом 2023 года в Донбассе. В проекте приняли участие Хор Сретенского монастыря, артист балета Сергей Полунин и народный артист РФ Владимир Стеклов.

"По сюжету главные герои пересекаются в поезде "Москва - Ростов-на-Дону", каждый из них едет в собственное путешествие по регионам Новороссии, чтобы найти для себя ответы на главные вопросы", - описали происходящее в фильме в театре.