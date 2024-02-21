В Липецке открылась выставка "Княжество Рязанское"

В экспозицию вошли около 500 предметов IV-XVI веков

ТАСС, 21 февраля. Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник впервые представил в Липецке выставку "Княжество Рязанское", на которой собрано около 500 предметов IV-XVI веков. Проект создан совместно с Президентским фондом культурных инициатив и далее будет показан в Ельце, Зарайске, Коломне, рассказала ТАСС научный сотрудник научно-фондового отдела, хранитель коллекций археологии музея-заповедника Мария Королькова.

"Мы открыли в Липецке выставку "Княжество Рязанское", на ней представлено около 500 экспонатов. Они были найдены на территории Рязанского княжества, где князьями были Рюриковичи, поэтому мы представляем и экспонаты со знаком Рюриковичей - двузубцем и трезубцем: это перстень, плинфа, или большемерный кирпич [для храмового строительства], два донца сосудов", - рассказала Королькова.

Она добавила, что Липецк стал первым городом, где открылась выставка по проекту, созданному совместно с Президентским фондом культурных инициатив, она будет работать до 20 апреля, после чего будет показана в Ельце, Зарайске и Коломне. Как отметила Королькова, в Рязанское княжество входили, помимо Рязанской области, территории Московской области, Тульской области, земли части Липецкой области и небольшая часть Владимирской области.

Собеседница агентства сказала, что представлены экспонаты не только периода с XII по XVI век, когда существовало Рязанское княжество, но и финно-угорские, датированные IV-VII веками, и славянские, созданные в IX-XI веках. Королькова подчеркнула, что эти предметы относятся к предыстории Рязанского княжества. Она уточнила, что из финно-угорского периода на выставке можно увидеть женские украшения, гривну, золото-стеклянные бусы, ажурную бляху с утиными лапками, а среди славянских - семилопастные височные кольца вятичей, решетчатые перстни и бусы из горного хрусталя и сердолика. По данным представителя Липецкого краеведческого музея, на выставке в интерактивных зонах можно также примерить полный реконструированный женский и мужской костюм XIII в.

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник является старейшим и крупнейшим музеем в Рязанской области, основан в 1884 году на территории кремля - древнего центра Рязани. Ансамбль Рязанского кремля представляет собой комплекс церковных и гражданских построек XV-XIX веков. Центральным памятником комплекса является Успенский собор (1693-1699 годы).