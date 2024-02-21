ПФКИ получил заявки из всех регионов РФ на второй грантовый конкурс 2024 года

Полностью были оформлены и направлены в Президентский фонд культурных инициатив 10 758 заявок на общую сумму более 39 млрд рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) завершил прием заявок на второй грантовый конкурс 2024 года, заявки поступили из 89 регионов России, сообщила пресс-служба фонда.

"Впервые заявки были направлены от творческих команд из всех 89 регионов России. В этой конкурсной волне активно представлены новые регионы страны - от Донецкой Народной Республики направлено 77 заявок, от Луганской Народной Республики и Запорожской области - по 18 заявок, от Херсонской области - 12", - говорится в сообщении.

Заполнять заявки на сайте фонда начали более 16 тыс. творческих команд, полностью были оформлены и направлены в фонд 10 758 заявок на общую сумму более 39 млрд рублей. "Команды в качестве софинансирования указали 26 млрд рублей", - добавили в ПФКИ.

Там отметили, что лидерами по количеству заявок стали Москва, Белгородская область, Санкт-Петербург, республики Татарстан и Башкортостан, Нижегородская область, Удмуртская Республика, Самарская и Московская области, Краснодарский край. Самыми популярными тематическими направлениями названы "Культурный код", "Место силы", "Я горжусь".

Гендиректор фонда Роман Карманов считает завершенную кампанию одной из самых ярких по активности творческих команд и количеству поданных проектов. "Участниками второго конкурса 2024 года, кроме опытных команд, стали творческие люди, которые еще никогда не участвовали в грантовых конкурсах", - привели его слова в пресс-службе.

Наиболее популярными у команд стали образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий, проекты креативных индустрий и проведение фестивалей, премий и форумов. "По сумме запрашиваемой грантовой поддержки больше всего заявок было подано в категориях от 500 тыс. до 3 млн рублей (4 908 заявок) и до 500 тыс. рублей (3 388 заявок). На поддержку свыше 10 млн рублей есть запрос у 648 творческих команд", - говорится в сообщении. Заявочная кампания второго основного грантового конкурса 2024 года проходила с 11 января по 20 февраля. Его итоги будут подведены не позднее 11 июня.