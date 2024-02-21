В Тверской области первый фестиваль русской классической музыки пройдет в марте

С Губернаторским камерным оркестром выступят солисты из Москвы и Санкт-Петербурга

ТВЕРЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Фестиваль русской классической музыки впервые пройдет в Тверской академической областной филармонии. Солисты из Москвы и Санкт-Петербурга выступят с Губернаторским камерным оркестром 12, 14 и 17 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе филармонии.

"Фестиваль пройдет впервые. Он будет состоять из трех концертов, объединенных общей темой - русская классическая музыка", - сказали в пресс-службе.

На открытии фестиваля 12 марта выступит солист из Санкт-Петербурга Александр Кашпурин в сопровождении Губернаторского камерного оркестра "Российская камерата", прозвучат произведения Сергея Рахманинова и Петра Чайковского.

На втором концерте 14 марта Губернаторский камерный хор Тверской филармонии "Русский партес" выступит с русской хоровой музыкой. Прозвучат произведения Александра Бородина, Георгия Свиридова, Николая Римского-Корсакова и многие другие.

Завершится фестиваль 17 марта концертом к 185-летию со дня рождения Модеста Мусоргского, Губернаторские оркестр и хор выступят с солистом театра "Новая опера" (Москва) Владимиром Кудашевым.