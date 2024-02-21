Посещаемость выставки Сурикова ожидается рекордной в истории Русского музея

По словам гендиректора музея Аллы Маниловой, за три месяца работы экспозиции число ее посетителей приблизилось к 200 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Выставка Василия Сурикова, которая проходит в Корпусе Бенуа к 175-летию художника, станет рекордной по посещаемости в истории Русского музея. Об этом сообщила генеральный директор музея Алла Манилова на пресс-конференции в ТАСС.

"Русский музей идет на рекорд. Выставка Сурикова наверняка принесет нам абсолютно рекордный показатель по посещаемости за всю историю Русского музея", - сказала она. По словам Маниловой, за три месяца работы выставки количество ее посетителей приблизилось к 200 тыс. человек. При этом на выставку приходят в основном индивидуальные посетители, а не организованные туристические группы.

По словам Маниловой, число гостей выставки могло быть еще больше, поскольку спрос очень высокий, но вместимость музейных залов не позволяет пропускать больше людей.

"Мы расположены во дворцах. Корпус Бенуа диктует довольно жесткие ограничители. Да, это профессиональное выставочное пространство, но оно построено во времена императоров, когда представления об объемах были принципиально другими. Мы можем предельно каждые полчаса продать только 150 билетов - и это приводит к тому, что зал заполнен полностью", - пояснила Манилова ТАСС.

По ее словам, на такой выставке "работать без сеансов в принципе невозможно", поскольку иначе будет создаваться угроза безопасности и музейных предметов, и посетителей, и смотрителей.

Выставка Сурикова в Русском музее открылась 1 декабря и будет работать до 13 мая. На ней собрали 120 произведений художника из коллекций нескольких музеев России, в том числе его самые известные картины - "Боярыня Морозова", "Взятие снежного городка", "Переход Суворова через Альпы", "Покорение Сибири Ермаком", "Меншиков в Березове" и другие. Рядом с историческими и жанровыми произведениями Сурикова представлены старинные сани, тканые ковры, резные ставни для окон и другие предметы народного быта, которые можно увидеть на картинах. Выставка включает также мультимедийную составляющую с рассказом о художнике и сюжете картин.