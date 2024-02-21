Сериал "Бегущий по лезвию 2099" будут снимать в Чехии

Amazon будет проводить съемки в киностудии Barrandov

ПРАГА, 21 февраля. /ТАСС/. Сериал "Бегущий по лезвию 2099", являющийся продолжением фильмов американской научно-фантастической франшизы "Бегущий по лезвию" и "Бегущий по лезвию 2049", будут снимать в Чехии. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Съемки будет проводить американская корпорация Amazon в пражской киностудии Barrandov, где для этого планируется возвести множество крупных декораций. Ее дирекция уже подписала контракт с заказчиком.

"Мы находимся в самом начале пути. Все [что потребуется от киностудии Barrandov] мы узнаем в марте", - привело агентство слова директора киностудии Петра Тихого. Он прогнозирует, что создатели фильма потратят на съемки в Чехии более 1 млрд крон (около $43 млн).

"Это, безусловно, будет один из крупнейших проектов года, который у нас будет реализовываться", - подчеркнул руководитель одной из старейших и крупнейших киностудий в странах Центральной Европы.

Съемки первого сезона, согласно агентству, продлятся до ноября. Сюжет сериала будет разворачиваться спустя 50 лет после событий фильма "Бегущий по лезвию 2049".

Киностудия Barrandov получила мировую известность в первой половине ХХ века. Там снимались многие фильмы, ставшие классикой мирового кинематографа. В последние десятилетия это, в частности, "Казино "Рояль", "Миссия невыполнима", "Хроники Нарнии: принц Каспиан".