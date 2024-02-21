Киргизия и Татарстан проведут взаимные Дни культуры в 2024-2025 годах

Президент и глава региона также "выразили единое мнение о значимости" укрепления культурных связей и обмена опытом в области спорта и культуры между их народами

БИШКЕК, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече в Казани выразили готовность провести в ближайшее время взаимные Дни культуры. Об этом сообщила пресс-служба руководителя киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на полях первого международного мультиспортивного турнира Игры будущего в городе Казань встретился с главой Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым. Было принято решение о проведении взаимных Дней культуры в 2024-2025 годах", - говорится в сообщении.

Помимо этого, на встрече они выразили "обоюдное удовлетворение текущим уровнем взаимодействия, обозначив готовность к дальнейшему развитию партнерских отношений". В частности, по сообщению пресс-службы, особое внимание в ходе встречи Жапаров и Минниханов уделили таким направлениям взаимодействия, как "торгово-экономические отношения, научно-техническое сотрудничество и культурно-гуманитарные связи". "Стороны подчеркнули важность обновления дорожной карты, чтобы обеспечить более эффективную реализацию проектов и стимулировать дальнейшее развитие партнерства", - отметила пресс-служба.

Президент и глава региона также "выразили единое мнение о значимости" укрепления культурных связей и обмена опытом в области спорта и культуры между народами Киргизии и Татарстана. Киргизский лидер поздравил Минниханова с успешной организацией первого в истории международного спортивного турнира Игры будущего, который стал "показателем объединения традиционного спорта и передовых идей в сфере киберспорта, робототехники и искусственного интеллекта".

Жапаров прибыл в Казань по приглашению президента России Владимира Путина 20 февраля с двухдневным рабочим визитом.