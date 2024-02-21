Центр театра и кино Никиты Михалкова планирует предоставлять площадку региональным театрам

Художественный руководитель центра Никита Михалков отметил, что такая практика была бы чрезвычайно полезной "и с художественной, и с политической, и с нравственной точек зрения"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Центр театра и кино в Москве, художественным руководителем которого является Никита Михалков, планирует после реконструкции предоставлять площадку для проведения спектаклей театрам из регионов. Об этом Михалков сообщил журналистам во время встречи с губернатором Рязанской области Павлом Малковым.

"Пока эта идея в разработке, и Центр наш еще реставрируется, и сама идея требует серьезной проработки и организации. Но мы действительно очень хотели бы, чтобы наша площадка дала возможность провинциальным русским театрам бесплатно получить право и возможность представить свое творчество в Москве. Думаю, что это было бы чрезвычайно полезно и с художественной, и с политической, и с нравственной точек зрения", - сказал он.

Встреча Михалкова с губернатором Малковым прошла после показа в Рязани спектакля "12" - истории о двенадцати присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний чеченский юноша Умар, подозреваемый в убийстве своего приемного отца - русского офицера. Глава региона поблагодарил режиссера за спектакль и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. "Стараемся театральную деятельность развивать, больше культурных событий проводить в Рязанской области. Рассчитываем, что и дальше будем с вами выстраивать взаимодействие и сотрудничество", - отметил Малков.

Реконструкция столичного Центра театра и кино на Поварской улице (в прошлом - Государственный театр киноактера) началась в 2021 году. Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, ремонт должен завершиться в 2024 году. Михалков стал художественным руководителем театра с 2017 года. Режиссер отмечал, что в реконструированном театре будет возможность использовать голографию. Кроме того, там сможет разместиться большой симфонический оркестр.