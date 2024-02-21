В РАМТе состоялась премьера спектакля "Каштанка"

В частности, в постановке заняты Евгения Белобородова, Сергей Печенкин, Алексей Мишаков и Иван Забелин

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский академический молодежный театр (РАМТ) представил премьеру спектакля "Каштанка" по Антону Чехову. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"Когда я перечитал "Каштанку", то открыл ее для себя заново как произведение Чехова, в котором собрано очень много тем. Для меня этот рассказ - пример краткости большого содержания, когда одна фраза, которая звучит очень просто, несет большой объем смысла", - сказал журналистам режиссер Владимир Богатырев.

В спектакле заняты Евгения Белобородова, Сергей Печенкин, Алексей Мишаков, Иван Забелин и другие артисты. Вместе с режиссером над постановкой работали художник Евгений Никоноров, художник по свету Алексей Крючков.

Как отметили в театре, это спектакль для всей семьи, где нет спецэффектов и сценических аттракционов. "Опилки легко становятся снегопадом, домотканый коврик - цирковым манежем, а растерянное перед жизнью существо Каштанка решает почти гамлетовский вопрос: быть или не быть в простецкой столярке или у Незнакомца в "ученом сообществе"?" - говорится в описании спектакля.

Владимир Богатырев - выпускник Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Среди его постановок - спектакли РАМТа "Полианна", "Идеалистка", "Жизнь одна". В настоящее время в афише театра - спектакли Богатырева "В добрый час!", "Сон смешного человека" и "Сказки на всякий случай".

Премьерные показы "Каштанки" также пройдут 29 февраля, 7 и 22 марта, 4, 16 и 26 апреля на Маленькой сцене РАМТа.